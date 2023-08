Verdachten moord presidentskandidaat Ecuador komen uit Colombia, verkiezingsdebat gaat door

Bij de zes vermoedelijke daders gaat het om personen uit het milieu van de georganiseerde criminaliteit, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Juan Zapata. Er zijn onder meer pistolen, granaten en een machinegeweer in beslag genomen. Zapata sprak over een ‘politieke misdaad met terroristische trekken’ en over een poging de komende verkiezingen te saboteren.

Een zevende verdachte die woensdag bezweek aan verwondingen die hij had opgelopen tijdens een vuurgevecht met de politie, was ook Colombiaans.

De 59-jarige Villavicencio werd woensdag driemaal in het hoofd geschoten in de hoofdstad Quito na een verkiezingsbijeenkomst. De voormalige journalist, die volgens recente peilingen op ongeveer 7,5 procent van de stemmen kon rekenen, voerde onder meer campagne met het plan om met particuliere investeringen in de landbouw banen te creëren. De vijftiger was een van in totaal acht presidentskandidaten.

President Guillermo Lasso kondigde voor een periode van zestig dagen de noodtoestand af en mobiliseerde de strijdkrachten. De vervroegde verkiezingen zijn op 20 augustus.

Machtsmisbruik

Ecuador verkeert sinds mei dit jaar in een diepe politieke crisis. President Guillermo Lasso, die een afzettingsprocedure in het parlement boven het hoofd hing wegens beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik, besloot toen het parlement op te heffen en verkiezingen uit te schrijven. Lasso kondigde daarop aan zelf niet voor herverkiezing te gaan en trok zich terug uit de campagne.

De verkiezingen van 20 augustus staan in het teken van grote werkloosheid en pessimisme over de economie. In 2022 verlieten ongeveer 1,4 miljoen Ecuadoranen hun land.

Presidentieel debat gaat door ondanks moord

Ondanks de moord op presidentskandidaat Villavicencio zal Ecuador zondag zoals gepland een presidentieel debat organiseren, zei de hoogste verkiezingsfunctionaris van het land donderdag.

Diana Atamaint, hoofd van de Nationale Kiesraad van Ecuador, zei ook dat de verkiezingen zoals gepland doorgaan, inclusief het debat en het uitbrengen van stemmen op 20 augustus. Voor de verkiezingen worden zo’n 59.000 politieagenten in het hele land ingezet.

De partij van Villavicencio moet nog een vervanger aanwijzen. Atamaint zei dat de stembiljetten al zijn gedrukt, maar dat uitgebrachte stemmen op Villavicencio meetellen voor zijn vervanger, ervan uitgaande dat de kandidaat vóór de verkiezingsdag door de verkiezingsautoriteiten wordt goedgekeurd.

Moord Haïtiaanse president

De betrokkenheid van Colombiaanse staatsburgers bij de aanslag op de Ecuadoraanse presidentskandidaat doet denken aan de moord op president Jovenel Moise van Haïti (53). Hij werd in 2021 in zijn huis vermoord door een groep bestaande uit 26 Colombianen, onder wie 18 oud-militairen, en twee Haïtiaanse Amerikanen.

Een Haïtiaans-Chileense zakenman werd begin juni in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij de moord. Hij hielp de Colombianen volgens de aanklagers aan wapens en had ook een onderkomen beschikbaar gesteld waar ze zich konden voorbereiden op de operatie. Rodolphe Jaar pleitte schuldig aan samenzwering gericht op ontvoering of moord buiten de VS en het aanleveren van materiaal dat tot de dood had geleid.

Hij was een van tien verdachten die op Amerikaans grondgebied werden gearresteerd voor de moord. Zijn medeverdachten staan later dit jaar terecht. In Haïti zijn ruim 40 verdachten opgepakt, onder wie een dokter die als geldt als ‘een van de hoofdverdachten’. Er is voor zover bekend nog niemand veroordeeld.

Volledig scherm Amanda Villavicencio, dochter van de vermoorde presidentskandidaat, arriveert bij de plaats waar het lichaam van haar vader donderdag uit het mortuarium werd gehaald. © AP