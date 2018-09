Verdachten moordpoging Skripals in beeld

Noorwegen zet eli­te-een­heid op zoektocht naar Arjen Kamphuis (47)

11:10 De Noorse politie zet een elite-eenheid in bij de zoektocht naar de Nederlandse Arjen Kamphuis (47). De Amsterdammer, bekend om zijn inzet voor privacy en internetveiligheid, is voor het laatst gezien op 20 augustus in het Noorse hotel Scandic Havet in de plaats Bodø in het noorden van Noorwegen.