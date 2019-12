Verdachten opgepakt voor moord op mormoonse vrouwen en kinderen in Mexico

Thuis bij Songfestivalwinnares Netta: ‘Tegen Duncan wil ik zeggen: try not to give a fuck’

3:00 Het Songfestival winnen is niet alleen leuk maar ook ‘belastend’ en ‘intimiderend’. Dat zegt Duncan’s voorganger, de Israëlische zangeres Netta. Ze is volgende maand hier, wij spraken haar al in woonplaats Tel Aviv. ‘Tegen Duncan wil ik zeggen: try not to give a fuck.’