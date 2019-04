Verdachten van dood Noord-Ierse journaliste weer op vrije voeten

Leger ingezet bij overstro­min­gen in oosten van Canada

21 april Bij overstromingen in het oosten van Canada zijn zondag meer dan 1.200 mensen geëvacueerd. Vooral in Québec is de toestand zondag verergerd. Zo'n 600 militairen zijn ingezet om huizen tegen het wassende water te beschermen. Een 72-jarige vrouw kwam om het leven toen ze met haar auto in het water terecht kwam.