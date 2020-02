Verdriet bij Belgische politie: twee politiehonden overlijden bij crash aan Nederlandse grens

Een voertuig van de Belgische politie raakte zaterdagavond betrokken bij een zware crash in het Belgische Knokke-Heist, vlakbij de Zeeuwse grens. De agenten waren op weg naar een melding toen ze op de Kalvekeetdijk op een andere wagen botsten. Bij de crash kwamen twee politiehonden om het leven. ,,De verslagenheid binnen het korps is groot", zegt korpschef Steve Desmet.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het politievoertuig was op weg naar een spoedmelding toen het ter hoogte van hotel Ibis verkeerd ging. Een auto met drie 19-jarigen verliet net een parkeerplaats, waarna de politieauto een aanrijding niet meer kon voorkomen. De klap was enorm.

Beide wagens werden tegen een boom geslingerd. In totaal raakten vijf mensen, onder wie twee agenten, gewond. Ze werden allen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de wagen had niet gedronken. Waarschijnlijkheid gaat het dus om een inschattingsfout.

Verslagenheid is groot

De tol voor de Belgische politie liep echter nog zwaarder op. In de patrouillewagen zaten behalve de twee agenten ook twee politiehonden, beide eigendom van dezelfde agent. Zij overleefden de crash niet. De verslagenheid binnen het korps is zeer groot. Korpschef Steve Desmet kwam persoonlijk naar de plaats van het ongeval. Ook hij was zwaar onder de indruk.

,,De honden behoorden tot de hondenbegeleiders van ons korps. Het spreekt voor zich dat dit nieuws hard aankomt. De honden worden echt beschouwd als volwaardig lid van ons korps. We verliezen dan ook twee collega’s. De regeling met de honden zal vermoedelijk herbekeken moeten worden. Een politiehond kun je niet zomaar vervangen. De opleiding duurt lang. We zullen dit de komende dagen eerst intern verwerken en bespreken."

Quote De honden worden echt gezien als volwaardig lid van ons korps. We verliezen dan ook twee collega’s Korpschef Steve Desmet

Comfort voor honden

De hondenpolitie is al tientallen jaren een vaste waarde in het straatbeeld van Damme en Knokke-Heist. Het team bestaat uit drie hondengeleiders en acht honden. Begin december maakte de politiezone nog bekend dat ze hadden geïnvesteerd in drie nieuwe dienstwagens. Bij de aankoop had het politieteam veel aandacht voor het comfort en de veiligheid van de hondengeleiders en hun trouwe viervoeters.

De wagens zijn uitgerust met extra airconditioning om de honden tijdens warme dagen de nodige verkoeling te bieden. De hondenkennels zijn bovendien op maat gemaakt en voorzien van noodluiken. Zo kunnen de viervoeters de hondengeleiders op elk moment bijstaan. De hondengeleiders kunnen via een van de noodluiken de honden ook in de wagen bij zich nemen. De crash gebeurde met een van die nieuwe wagens, die rijp is voor de schroothoop.

Volledig scherm De honden van de politiezone Damme/Knokke-Heist overleefden de crash niet. © Jan Van Maele

Volledig scherm De politiewagen kwam tegen een boom tot stilstand langs de Kalvekeetdijk. © Jan Van Maele

Volledig scherm Ook de personenwagen raakte zwaar beschadigd. © Jan Van Maele