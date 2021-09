Verdwaalde Brit na drie dagen in Thaise jungle gered: ‘Ik zoog regenwater op met grasstengels als rietje’

In een afgelegen stuk bos in het noordoosten van Thailand is een Britse zeventiger levend teruggevonden die al drie dagen vermist was. Barry Leonard Weller (72) verdween toen hij op een motorfiets onderweg was naar vrienden. Een lokale jager trof hem toevallig aan op een rotsformatie.

De Brit was er opgeklommen in de hoop om van bovenaf een route te zien die hem uit het afgelegen stuk bos zou voeren, zei een lid van een lokaal vrijwilligersteam dat hem in veiligheid bracht tegen persbureau AP. Weller vertelde volgens hem dat hij drie dagen niets had gegeten en met grasstengels als rietje regenwater had opgezogen van de rotsen.

Op videobeelden was te zien hoe de zeventiger voorzichtig de jungle uitliep, steunend op een stok en begeleid door zijn redders. Hij droeg geen schoenen maar sokken, een korte broek en een overhemd. Weller zag er moe uit en had meerdere sneetjes in zijn benen, maar zag er verder gezond uit.

Quote Ik bewonder het werk dat deze mensen doen. Ik moet ervan huilen. Ze doen het goed Barry Leonard Weller

,,Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven”, zei hij. ,,Mijn voeten doen pijn en ik heb het ontzettend warm, maar verder ben ik blij. Ik bewonder het werk dat deze mensen doen. Ik moet ervan huilen. Ze doen het goed”, zei hij tussen zijn tranen door.

Daarna volgde een emotioneel weerzien met zijn Thaise partner. Ze omhelsden elkaar stevig en lieten hun tranen de vrije loop, voordat ze de reddingswerkers bedankten. ,,Bedankt aan alle teams die met mij bleven vechten”, zei Tawee Chaisanrit (49) terwijl ze haar handen tegen elkaar hield in een traditioneel Thais gebaar van respect.

Andere route

De vrouw vertelde later in een telefoongesprek met het persbureau dat haar partner dinsdag hun woning verliet, maar niet terugkeerde. Ze maakte zich grote zorgen omdat het hevig regende en zocht tevergeefs naar hem. Woensdag waarschuwde ze de autoriteiten. Weller vertelde haar dat hij op zijn motor vrienden wilde bezoeken, maar vanwege de regen een andere route had genomen en verdwaalde. De Brit is volgens haar gepensioneerd en woont al zo’n vijftien jaar in Thailand.

In de oerwouden van Thailand leven veel wilde dieren, waaronder tijgers, luipaarden, beren en olifanten, maar volgens de reddingswerkers geldt het stuk bos waar de Weller verbleef niet als gevaarlijk.

Volledig scherm De geredde Brit na de emotionele hereniging met zijn Thaise partner. © AP

