Verdwenen MH370: ultieme zoektocht met onderwaterdrones begonnen

Bijna vier jaar na de verdwijning van vlucht MH370 is in zee ten westen van Australië een ultieme zoektocht begonnen. Een schip van een Amerikaanse bedrijf gaat er de zeebodem afspeuren. Daarbij worden onder andere onderwaterdrones ingezet.

De Seabed Constructor van het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity kwam gisteren aan in het zoekgebied in de Indische Oceaan, melden Australische media.

Volgens de Maleisische autoriteiten is de zoekactie van start gegaan. ,,Het schip heeft zijn onderwaterdrones gelanceerd", zei directeur-generaal Azharuddin Abdul Rahman van de Maleisische Burgerluchtvaartorganisatie. De Maleisische overheid gaf begin januari toestemming voor de nieuwe zoekactie.

De onderwaterdrones vlak voor de lancering.

No cure, no pay

De onderwaterdrones gaan de zeebodem afspeuren in een 25.000 vierkante kilometer groot gebied. Ocean Infinity doet dat op basis van no cure, no pay.

De officiële zoekactie naar het verdwenen vliegtuig werd in januari 2017 na bijna drie jaar gestaakt. Tijdens de speuractie werd meer dan 120.000 vierkante kilometer van de oceaanbodem afgezocht.

Mysterie

De nieuwe zoekactie brengt de discussie weer op gang over de vraag hoe het vliegtuig kon verdwijnen. Vlucht MH370 van Malaysian Airways verdween op 8 maart 2014, in het zuiden van de Indische Oceaan. Het toestel was op weg Kuala Lumpur naar Peking. In het vliegtuigen zaten 239 mensen.

De verdwijning is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart. Er spoelden alleen drie brokstukken van het vliegtuig aan op de eilanden Mauritius, het Franse Réunion en een eiland voor de kust van Tanzania.

Menselijk ingrijpen

Alle grote deskundigengroepen zijn het erover eens dat het toestel niet kon verdwijnen zonder menselijk ingrijpen. Dit omdat de Boeing 777 viermaal van koers veranderde. Het waren grote koerswijzigingen. Dat kan zo'n toestel niet uit zichzelf, meldt Perth News.

Voor elk argument dat het tegendeel beweert, bestaat volgens de nieuwszender een simpele verklaring die teruggaat naar menselijk ingrijpen. Sommigen suggereren dat een brand de communicatie van het vliegtuig verbrak, maar er moeten meer dan 200 mobiele telefoons aan boord zijn geweest waarmee passagiers alarm hadden kunnen slaan toen het toestel over Maleisië vloog.