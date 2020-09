Vergiftigde Russische oppositieleider Navalny ontslagen uit Duits ziekenhuis

,,De conditie van de patiënt is dermate verbeterd dat hij ontslagen kan worden’’, verklaarde het ziekenhuis vandaag. ,,Op basis van zijn vooruitgang en huidige conditie geloven zijn behandelend artsen dat volledig herstel mogelijk is. Desondanks is het nog te vroeg om de langetermijneffecten van de ernstige vergiftiging te voorspellen.’’

Navalny werd op 20 augustus onwel tijdens een Russische binnenlandse vlucht van Siberië naar Moskou. Hij werd bewusteloos naar een ziekenhuis in Siberië gebracht. Daar verklaarden artsen dat er geen sporen van gif in Navalny's bloed waren aangetroffen. Hij zou een stofwisselingsziekte hebben, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel, was de lezing.

Zenuwgif

De Duitse organisatie Cinema for Peace haalde Navalny op met een privéjet en bracht hem naar Duitsland. Daar bleef hij tot begin deze maand in coma. Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De Duitse regering verklaarde op basis van de eigen testresultaten ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben voor de vergiftiging. Onafhankelijk labs kwamen tot dezelfde conclusie.



,,We herhalen de oproep aan Rusland om uitleg te geven over de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over verdere stappen”, sprak bondskanselier Angela Merkel via een woordvoerder. Duitsland heeft de testresultaten van Navalny's onderzoek overgedragen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Die maakte de resultaten binnenkort bekend. Rusland ontkent alles.