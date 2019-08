Verhoudingen in Duitsland op scherp: ‘Ik maak me grote zorgen’

Reportage Een kijkje bij Huawei: achter de façade van China’s techjuweel

15:09 Huawei stond begin dit jaar op het punt om Samsung van de troon te stoten als nummer één smartphoneverkoper, maar door de oplopende handelsoorlog met de VS en spionagebeschuldigingen verkeert China's grootste techbedrijf nu in crisis. Huawei claimt niks te verbergen te hebben en nodigde het AD uit om zelf te komen kijken in Azië.