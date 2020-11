Verkiezingsuitslag zal de helft van de Amerikanen diep teleurstellen

De verkiezingsdag in de VS klinkt als een boormachine en ruikt naar gloednieuw triplex. De stembureaus zijn al open als werklieden in New York de laatste ruiten van winkels en kantoorpanden hermetisch afsluiten met houten platen. Het is de aanblik van een stad die zich opmaakt voor een ramp - niet voor een verkiezingsavond, althans niet in wat voorheen een voorbeelddemocratie was, Amerika. Maar in het hele land is gewaarschuwd voor onrust. De verkiezingsuitslag zal zeker de helft van de Amerikanen diep teleurstellen.



Na een zomer waarin plunderaars protesten tegen racisme gebruikten om hun slag te slaan en doden vielen bij confrontaties tussen demonstranten op rechts en links, nemen Amerikaanse ondernemers het zekere voor het onzekere. Zoveel panden zijn dichtgetimmerd, dat sommige leveranciers een tekort aan houten platen rapporteren.