Verklaring Saoedi-Arabië brengt Trump in lastige spagaat

Lang hoopte president Trump dat hij de verdwijning van Jamal Khashoggi onder het tapijt kon moffelen. Terwijl het bewijs zich opstapelde dat de in Amerika wonende Saoedische journalist is gemarteld, vermoord en in stukken gezaagd toen hij drie weken geleden trouwpapieren kwam ophalen in het Saoedische consulaat in Istanboel, probeerde de Amerikaanse president de zaak te bagatelliseren.

Quote Saoedi-Arabië heeft uitsteken­de inlichtin­gen­dien­sten, die helpen om terreuraan­sla­gen in de VS en Europa te voorkomen Paul Aarts, Midden-Oostendeskundige ,,Laten we eerst het onderzoek naar de verdwijning maar eens afwachten’’, herhaalde hij afgelopen weken. ,,Wellicht zit er een stel losgeslagen schurken achter’’, suggereerde hij na een telefoontje met de Saoedische koning Salman. Die had hem althans verzekerd dat zijn familie in de zaak geen enkele rol had gespeeld. Salmans ontkenning was ‘erg sterk', benadrukte Trump - zoals hij ook Poetins ontkenning van Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen ‘erg sterk’ noemde. Hij stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar Riyad, en vervolgens naar Turkije, om de brand te blussen. Die kwam terug met de melding dat Saoedi-Arabië een 'serieus en geloofwaardig’ onderzoek had ingesteld.

Ferme taal

Na drie weken om de hete brij heendraaien gaf Saoedi-Arabië vrijdagavond toch toe dat Khashoggi dood is. De journalist zou zijn omgekomen bij een vuistgevecht dat uitbrak op het consulaat.

Nee, ook Donald Trump is niet tevreden met die verklaring, reageerde hij zaterdag desgevraagd tijdens een trip naar Nebraska. ,,Het was een grote eerste stap, het was een goede eerste stap. Maar ik wil echte antwoorden.'' Andere westerse leiders reageerden in fermere taal. Volgens EU-buitenland-chef Federica Mogherini is de dood van Khashoggi ‘uiterst verontrustend’. Ze eist namens de EU een ‘geloofwaardig en transparant onderzoek’. VN-chef António Guterres vindt de zaak ‘ten diepste zorgwekkend’. Premier Mark Rutte wil dat ‘de onderste steen boven komt’. De regeringen van Engeland, Frankrijk, Duitsland: ze eisen een snel, grondig en transparant onderzoek. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt zijn afschuw uit over de ,,weerzinwekkende en buitengerechtelijke executie’’.

Grote wapenklant

Dat Trump voorzichtigere taal spreekt, is niet zo verrassend als je kijkt naar de handelsstromen tussen de VS en Saoedi-Arabië. Amerika is decennialang een grootafnemer geweest van Arabische olie; de Saoediërs zijn een van de grootste klanten van de Amerikaanse wapenindustrie. Daar doet Trump niet geheimzinnig over. Met sancties zou hij 500.000 Amerikaanse banen op het spel zetten, stelde hij afgelopen week. ,,Ik stop niet graag de gigantische sommen geld die ze in ons land pompen.’’ Met sancties zou hij alleen maar bereiken dat landen als China of Rusland met de lucratieve wapendeal à 95 miljard euro aan de haal gaan.

Hoewel hij dinsdag in een tweet nog beweerde van niet, heeft Trump ook persoonlijk financiële banden met Saoedi-Arabië. Zo verkocht hij de 45e verdieping van zijn Trump World Tower voor 4 miljard euro aan de Saoedi's. Zijn allereerste werkbezoek als president? Het steenrijke koninkrijk in de woestijn.

Gezamenlijke aarstvijand

Saoedi-Arabië is politiek een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. De landen delen een aartsvijand: Iran. Het sjiitische land dat Israël met een atoombom van de kaart dreigt te vegen, steunt de opstandelingen in Saoedi-Arabië's buurland Jemen. Vandaar dat de soennitische Saoedi's meevechten aan de zijde van het regime - met de modernste Amerikaanse wapens. Ook in de oorlogen in Irak en Afghanistan trokken de Arabieren en Amerikanen samen op. De aanslagen op de Twin Towers van 9-11 waren een dieptepunt in de relatie: vijftien van de vliegtuigkapers waren Saoedi's. Maar sinds die tijd werken de inlichtingendiensten van beide landen juist nauw samen, zegt Midden-Oostendeskundige Paul Aarts van de UvA. ,,Saoedi-Arabië heeft uitstekende inlichtingendiensten, die helpen om terreuraanslagen in de VS en Europa te voorkomen.''