Verkrachtingsverdachten Antwerpen blijven vast

Gijzeling IS in Franse supermarkt: dader neergeschoten

15:07 De gijzelnemer in een supermarkt in het Zuid-Franse dorp Trèbes, dicht bij Carcassonne, is neergeschoten tijdens een inval van de anti-terreurbrigade. De aanvaller zei te handelen namens de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en eiste de vrijlating van Salah Abdeslam. Er zijn zeker drie doden gevallen en veertien gewonden waarvan er twee slecht aan toe zijn.