Verlichte Japanse superheld: Rel in Thailand om Boeddha als Ultraman

Ruzie over uitvaart oud-president Robert Mugabe, familie wil andere rustplaats

11 september Het lichaam van Robert Mugabe is aangekomen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Het vliegtuig met de stoffelijke resten van de omstreden oud-president vertrok eerder vandaag uit Singapore. Over zijn laatste rustplaats is een conflict losgebarsten tussen zijn familie en ZANU-PF, de politieke partij waar Mugabe decennialang leider van was.