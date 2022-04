Vermeende metroschutter (62) New York vast na klopjacht, beschuldigd van terroristische aanval OV

met VideoDe voortvluchtige verdachte van het schietincident in een metrostation in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, waarbij gisteren 23 gewonden vielen, is gearresteerd. Dat meldde burgemeester Eric Adams tijdens een persconferentie.

,,Mede-New Yorkers, we hebben hem. We hebben hem’’, sprak Adams trots en opgelucht tijdens een persconferentie. ,,We gaan de inwoners van deze stad beschermen en pakken degenen op die geloven dat ze terreur kunnen veroorzaken onder alledaagse New Yorkers.”

De 62-jarige Frank R. James werd na een klopjacht van 30 uur gearresteerd met behulp van een tip, zei politiechef Keechant L. Sewell van New York. De 62-jarige verdachte wordt aangeklaagd voor een terroristische aanval op het openbaar vervoer. James vuurde volgens de politiechef een halfautomatisch pistool af dat op de plaats delict werd teruggevonden met drie munitiemagazijnen, een bijl, vuurwerk van consumentenkwaliteit en een jerrycan met benzine.

Herkend

De arrestatie vond volgens plaatselijke media plaats in East Village in Manhattan. Mensen herkenden hem van zijn afbeelding op het opsporingsbericht, maakten met mobieltjes foto's van hem en plaatsten die op sociale media. Dat alarmeerde de politie, die hem vervolgens inrekende.

Rechercheurs hadden dinsdagmiddag aangekondigd dat ze op zoek waren naar James, van wie werd aangenomen dat hij een busje had gehuurd dat mogelijk verband hield met het geweld. Woensdagochtend zeiden de autoriteiten van New York dat hij een verdachte was van het schietincident zelf. De politie had aanvankelijk gezegd dat de 62-jarige werd gezocht voor verhoor omdat hij een busje had gehuurd dat mogelijk verband hield met de aanval, maar wist niet zeker of hij verantwoordelijk was voor de schietpartij.

Frank James kwam in beeld omdat hij talloze ‘sporen’ achterliet in het metrostation, waaronder een creditcard en de sleutel van een busje van verhuurbedrijf U-Haul. Die sleutel en de creditcard waarmee het busje was gehuurd, leidden de speurders naar James, een inwoner van New York City die recentere adressen had in Philadelphia en Milwaukee (Wisconsin). Onderzoek van het door James gebruikte pistool wees uit dat het in 2011 door hem was gekocht in een pandjeshuis - een erkende vuurwapendealer - in de regio Columbus (Ohio), zei een politiefunctionaris onder voorwaarde van anonimiteit tegen AP.

Geweldsgolf

James’ aanval was de laatste uitbarsting van geweld waardoor het grootste stadsvervoersysteem in de Verenigde Staten wordt geplaagd. Het schietincident vormde een nieuwe uitdaging voor burgemeester Eric Adams, die heeft geprobeerd het dalende aantal passagiers tijdens de coronapandemie een halt toe te roepen en de openbare veiligheid te waarborgen.

Volledig scherm Verdachte Frank James in het opsporingsbericht van de New Yorkse politie. © AFP

‘Horrorshow’

De verdachte plaatste de afgelopen jaren tientallen video’s op sociale media waarin hij de VS bestempelde als een racistische plek overspoeld door geweld. Hij ging in de filmpjes ook flink tekeer tegen de burgemeester van New York. ,,Ik ben het slachtoffer van uw beleid voor geestelijke gezondheid”, zegt hij in een filmpje dat gedeeld werd op het YouTube-kanaal ‘prophetoftruth88'. ,,Ik zit vol haat, vol woede en vol bitterheid.‘’

De man heeft naar eigen zeggen een psychische aandoening. De geestelijke gezondheidsdiensten van New York noemt hij een ‘horrorshow’. Een instelling waar James naar eigen zeggen behandeld wordt, beschuldigt hij van geweld. ,,Geen fysiek geweld, maar het soort geweld dat een kind op de lagere school meemaakt en waardoor hij een wapen zou gaan halen om motherf*ers neer te schieten.”

Sinds de vondst van de video’s krijgt burgemeester Adams volgens de politie extra bescherming. De autoriteiten loofden een beloning uit van 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van de schutter.

Zus

In een interview met de New York Times zei James’ zus Catherine James Robinson dat haar broer ‘zijn hele leven alleen is geweest’ en dat ze verrast was door het incident. ,,Ik denk niet dat hij zoiets zou doen. Dat ligt niet in zijn aard,” sprak ze.

Volledig scherm Agenten surveilleren in het metrostation waar de schietpartij plaatsvond. © AP

De schietpartij vond plaats toen de desbetreffende metro arriveerde in het station 36th Street in het stadsdeel Brooklyn. De schutter zette vlak voor aankomst een gasmasker op en liet twee rookbommen afgaan voordat hij met een semiautomatisch vuurwapen 33 schoten loste.

Paniek

Tien passagiers werden geraakt door kogels. Vijf van hen liggen in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De dertien anderen raakten gewond toen ze op de vlucht sloegen. Beelden van vlak na de schietpartij laten zien dat passagiers in paniek een met rook gevulde metro ontvluchten.

Burgemeester Adams heeft inwoners van de miljoenenstad opgeroepen ‘waakzaam’ te zijn, maar zei ook dat er geen bewijs is dat de dader een handlanger had. ,,Het lijkt erop dat hij alleen handelde”, aldus Adams. De politie beschouwt de schietpartij momenteel niet als een terroristische daad.

