Vermiste Amerikaanse student (22) mogelijk na 45 jaar dood gevonden, moeder stierf eerder dit jaar

Kyle Clinkscales (22) werd het laatst gezien in de nacht van 27 januari 1976 toen hij met zijn Ford op weg was naar de universiteitscampus in de staat Alabama. Maar daar kwam hij nooit aan. Meer dan 45 jaar lang was er geen enkel bruikbaar spoor van hem. Tot nu.

Afgelopen dinsdag belde iemand naar de hulpdiensten om te melden dat hij een auto had zien liggen in een kreek. Toen de autoriteiten arriveerden, zagen ze het gedeeltelijk gezonken voertuig, dat volgens sheriff James Woodruff zichtbaar was vanaf de tweebaansweg die over de kreek loopt.

In de Ford trof de politie de portemonnee en identiteitskaart van de vermiste student aan, en vermoedelijk ook menselijke resten. ,,We denken alleszins dat het om menselijke resten gaat, de botten worden nog verder onderzocht”, verklaarde Woodruff op een persconferentie na de vondst.

Honderden aanwijzingen

,,45 jaar lang hebben we naar Kyle en zijn auto gezocht. We hebben honderden aanwijzingen gevolgd en er is nooit echt iets wezenlijks uit die aanwijzingen voortgekomen”, zei Woodruff. Hij zei dat ze in meren hebben gezocht en talloze zoekacties hebben uitgevoerd in de hoop Clinkscales te vinden.

De auto bevond zich ongeveer op 5 kilometer van wat zijn normale route naar de campus van de Auburn-universiteit zou zijn geweest. Het is niet bekend of dat specifieke gebied doorzocht is geweest vlak na de vermissing van de jongeman.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Kyle Clinkscales. © CNN

Woodruff zei te hopen dat uiteindelijk ook een doodsoorzaak kan worden vastgesteld, ‘maar we zullen het misschien nooit weten’. ,,Alleen al het feit dat we hem - hopelijk - hebben gevonden, net als het voertuig, geeft ons een gevoel van opluchting”, verklaarde de sheriff.

De moeder van Clinkscales is eerder dit jaar gestorven. De vrouw is altijd blijven hopen dat haar zoon op een dag naar huis zou komen. Zijn vader stierf in 2007, onthulde Woodruff. Clinkscales was enig kind.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: