Vermiste dronken man doet mee aan zoektocht naar zichzelf

De 50-jarige Beyhan Mutlu uit Inegol in de noordwestelijke provincie Bursa ging afgelopen dinsdag wat drinken met vrienden. Zij zagen hem op een gegeven moment in een omliggend bos verdwijnen. Omdat zijn vrouw hem in de uren daarna niet meer telefonisch kon bereiken, schakelde zij en de vrienden van de man de politie in.

Twitter ontdekt massaal hilarisch verhaal over vermiste vrouw in IJsland

Toen Mutlu later verschillende reddingswerkers en vrijwilligers in het bos naar een vermiste persoon zag zoeken bood hij zijn diensten aan. Urenlang zocht hij mee.

De politie begeleidde de man naar huis na zijn identiteit te hebben gecontroleerd. Of hij zich nog moet verantwoorden voor de situatie is niet duidelijk.

Het voorval lijkt op de zoektocht naar een Aziatische toerist in IJsland in 2012. De vrouw deed mee aan de zoekactie nadat zij zichzelf niet herkende in de beschrijving over haar die door de politie was vrijgegeven.