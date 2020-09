Vermiste houthakker na vier dagen gevonden: boom was op zijn benen gevallen

Gezinsdrama ‘Diep verdriet’ na vondst vijf dode kinderen, moeder niet aanspreek­baar

6:11 In een woning in het Duitse Solingen zijn de lichamen van vijf dode kinderen gevonden. Het gaat om drie meisjes en twee jongens in de leeftijd van één tot acht jaar. Het lijkt om een gezinsdrama te gaan. De moeder (27) van de kinderen is onder een trein gesprongen, maar overleefde de zelfmoordpoging. De burgemeester van Solingen spreekt van ‘een dag van diep verdriet’.