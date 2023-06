Vermiste kinderen 40 dagen na crash vliegtuig levend gevonden in Colombiaanse jungle

UPDATEDe vier inheemse kinderen die al 40 dagen werden vermist in de Colombiaanse jungle na een vliegtuigcrash, zijn levend gevonden. Dat heeft president Gustavo Petro bekendgemaakt. De kinderen waren 13, 9, 4 jaar en 11 maanden oud toen hun vliegtuig op 1 mei neerstortte en drie volwassenen omkwamen. Zij hielden zichzelf in leven. ‘Een vreugde voor het hele land!’

De kinderen, die behoren tot de inheemse Huitoto-gemeenschap, werden na een zoektocht van ruim een maand in de jungle in het zuidoosten van Colombia gevonden door militairen, brandweerlieden en medewerkers van de civiele luchtvaart. ‘De vier kinderen die 40 dagen geleden verloren zijn gegaan in de Colombiaanse jungle zijn levend teruggevonden’, schreef Petro op Twitter.

De kinderen krijgen momenteel medische verzorging in afwachting van hun reis naar San José del Guaviare, de hoofdstad van het departement Guaviare. ,,Ze zijn verzwakt. Maar laat de doktoren hun diagnoses stellen”, vertelde Petro de media in Bogotá. ,,Ze waren alleen, ze hebben het zelf gered. Het is een voorbeeld van extreem overleven dat de geschiedenis in zal gaan.’’

Amazonewoud

Lesly Mucutuy (13), haar broertjes Soleiny (9) en Tien Noriel (4) en zusje Cristin (1 jaar geworden gedurende de vermissing) waren sinds 1 mei vermist, nadat het vliegtuigje dat de kinderen en drie volwassenen vervoerde, neerstortte in het Amazonewoud, in de omgeving van de stad San José del Guaviare. De volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen hierbij om het leven.

Toen de hulpdiensten de moeilijk toegankelijke plaats van de crash twee weken later konden bereiken, troffen ze de lichamen aan van de drie omgekomen volwassenen. Naar de vier kinderen werd vervolgens een massale zoekactie gestart.

Sindsdien werden verschillende aanwijzingen gevonden dat de vier nog in leven zouden kunnen zijn, zoals voetafdrukken, kledingstukken, half opgegeten fruit, een schaartje, babyflesje, luier, handdoek en een schuilplaats gemaakt van takken. Ook werden een flessendop en een paar schoenen van vermoedelijk de 4-jarige Tien gevonden.

Kennis om te overleven

Damaris Mucutuy Valencia, de tante van de vier, zei eerder dat het oudste meisje (13) de kennis heeft om te overleven in de jungle. Zij was ervan overtuigd dat zij haar broertjes en zusje erdoorheen zou slepen. ,,Ze weet hoe het is om in het bos te leven en kan hutten bouwen. Ook weet ze welke vruchten ze kunnen eten. Ik voel dat ze leven, ze is sterk en wild. Ze houdt de rest in leven.’’

De Nederlandse survivalinstructeur Thijmen Apswoude was ook hoopvol, zei hij onlangs tegen deze site. ,,Ze kunnen het relatief lang volhouden. Deels vanwege hun jonge leeftijd. Ze zijn flexibel en handelen veel meer vanuit hun instinct. In dit geval geldt: hoe minder je weet, hoe beter. Een kind zal sneller denken: hier is water, ik ga drinken. En jonge mensen verbruiken minder energie en vocht dan volwassenen, dan houd je het langer vol.

