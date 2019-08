Vermiste oud-Philips-topman vreesde zijn Keniase echtgenote

Mijn leven is in gevaar en mocht mij iets overkomen, vraag de autoriteiten dan om mijn vrouw te verhoren. Dat vertelde Nederlander Tob Cohen (69) enkele dagen voor zijn verdwijning in Kenia aan zijn golfvrienden.

Intussen zijn er meer belastende aanwijzingen die in de richting wijzen van de Keniaanse echtgenote van de vermiste golfmagnaat en oud-topman van Philips, blijkt uit onderzoek van deze krant in de Keniase hoofdstad Nairobi.

De vrouw hield zaterdag opnieuw haar onschuld staande in een interview op de Keniaanse radio. Daarin beschuldigde ze haar Nederlandse echtgenoot niet alleen van agressie maar ook van het smokkelen van drugs en van het maken van seksuele avances richting haar dochter. Gevraagd naar een boodschap voor haar verdwenen echtgenoot, zei ze opvallend genoeg: ‘Kom alsjeblieft naar huis, wij houden van je.’

Die echtgenote beloofde dit weekend aan deze krant haar kant van het verhaal te doen, maar liet niets van zich horen en reageerde niet op contactverzoeken. Sarah Wairimu Kamotho verklaarde tot nu toe niets met de verdwijning van haar echtgenoot te maken te hebben.

Boezemvriend

Terwijl zijn echtgenote volhoudt niets met de verdwijning van oud-Philips-topman Tob Cohen (69) te maken te hebben, stapelen de aanwijzingen tegen de Keniaanse zich op. ,,Al haar pogingen om via gesjoemel mede-eigenaar te worden van zijn landgoed en hem daarna Kenia te laten uitzetten, waren gestrand. Dus moest ze overschakelen op plan B’’, zegt Patrick Muiruri, een boezemvriend van de Nederlander.

Muiruri, een voormalig staatssecretaris en parlementslid, kent Cohen al ruim 30 jaar en golft regelmatig met hem. De laatste keer was op 15 juli, vier dagen voordat de Nederlander spoorloos verdween. Volgens Cohens echtgenote was haar man op dat moment depressief en kampte hij met een psychische aandoening. Dat schreef ze op 18 juli in een noodkreet om hulp aan de Nederlandse ambassade in Nairobi.

,,Onzin’’, meesmuilt Muiruri terwijl hij een wegwerpgebaar maakt met zijn hand. ,,Hoe kan een ziek iemand 11 holes spelen, meer dan 14 kilometer lopen en het ruim zes uur volhouden? Trouwens, Tob praatte ook voortdurend, zoals altijd.’’

Echtgenote

In tegenstelling tot andere golfsessies, praatte Cohen die maandag alleen maar over zijn echtgenote Sarah, zegt het oud-parlementslid terugblikkend in de riante salon van zijn zwaarbewaakte villa in Nyari Estate, een buitenwijk van Nairobi waar de Keniaanse happy few wonen.