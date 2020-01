Vermiste Poolse boer waarschijnlijk opgegeten door eigen varkens

In de eerste week van januari was het de buurman van de boer die enkele stukjes bot van de man vond op zijn erf. De boer dronk veel, had weinig contact met zijn omgeving en was voor het laatst gezien op oudejaarsavond. Na de vondst van de botten werd de politie onmiddellijk ingeschakeld, maar doordat er weinig meer van de man over was, wordt een nauwkeurige sectie zeer lastig.