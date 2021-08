Vermisten na instorting appartementencomplex in Spaanse badplaats

In de Spaanse badplaats Peñíscola, 140 kilometer ten noordoosten van Valencia, is woensdagavond een deel van een appartementencomplex ingestort. Zeker drie personen raakten onder het puin bedolven. Rond middernacht lukte het hulpdiensten om een van hen te bevrijden. De man was bij bewustzijn en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.