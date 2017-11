Vermoorde halfbroer Kim Jong-un had tegengif bij zich

Kim Jong-nam, de vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un, had op het moment dat hij werd vergiftigd met het zenuwgas VX, flesjes met het tegengif in zijn schoudertas zitten. Dat is aan het licht gekomen tijdens de rechtszaak in Maleisië tegen de twee vrouwen die verdacht worden van de moord.