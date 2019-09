Vermoorde journaliste Malta: premier zwicht voor roep om onafhankelijk onderzoek

De Maltese premier Joseph Muscat heeft een onafhankelijk onderzoek gelast naar de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia (53). Daarmee zwicht hij voor druk van haar familie én van de Raad van Europa. De kritische blogster kwam in oktober 2017 om het leven bij een autobomaanslag .

Premier Muscat benoemde gisteren een onderzoeksrechter om de dood van Daphne Caruana Galizia te onderzoeken. Haar familie verwelkomde de aankondiging en vroeg garanties over de onpartijdigheid van het onderzoek. De Maltese minister-president maakte vandaag bekend dat hij de ouders van de journaliste wil ontmoeten om te praten over hun verzoek.

De ontmoeting zal plaatsvinden zodra de premier terug is uit New York waar hij een top van de verenigde Naties bijwoont, verklaarde een woordvoerder tegenover persbureau AFP.

Het onderzoek moet binnen negen maanden zijn afgerond en wordt geleid door de gepensioneerde rechter Michael Mallia. Hij krijgt hulp van staatsrechtadvocaat Ian Refalo en voormalig forensisch expert Anthony Abela Medici.

De aankondiging van het onderzoek komt vóór het verstrijken van een schriftelijke aanmaning van de Raad van Europa, die een onafhankelijk onderzoek eiste. De Raad liet vandaag weten de beslissing van premier Muscat te verwelkomen en benadrukt dat ze “de werkzaamheden van de onderzoekscommissie nauwlettend en aandachtig zal volgen”.

Daphne Caruana Galizia onthulde voor haar dood, in oktober 2017, enkele van de meest duistere kanten van de Maltese politiek. Daarbij viel ze premier Muscat maar ook de leider van de oppositie. Zo schreef de onderzoeksjournaliste over corruptie in de plaatselijke politiek en de banden van politici met de lokale maffia. Daarvoor gebruikte ze een populair blog waar ze een mix van activisme, roddels, scheldpartijen en keihard nieuws bracht.

Politieonderzoek

Volgens het kabinet van de premier ging Muscat akkoord met een onafhankelijk het onderzoek na de garantie te hebben gekregen dat dit het speurwerk van de politie in de zaak niet in gevaar zou brengen. In dat politieonderzoek zijn drie verdachten aangeklaagd, maar hun opdrachtgevers werden nog niet geïdentificeerd. De autoriteiten op Malta meldden eind vorig jaar dat ze de criminele organisatie achter de moord op de journaliste op het spoor waren. Het zou gaan om twee verdachten uit Malta zelf.