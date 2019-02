Vermoorde Marie Colvin laat Syrische president al-Asssad niet met rust

Als de Syrische autoriteiten hadden gehoopt dat deze zaak wel in de doofpot zou verdwijnen, komen ze bedrogen uit. Journalistieke opdrachtgevers van Colvin, die reportages schreef voor de Britse Sunday Times en werkte voor alle grote tv-stations in de VS en Engeland, laten de zaak in ieder geval niet rusten. Daarbij heeft ook Hollywood het verhaal van de onverschrokken oorlogsreporter opgepakt. De film ‘Private War’, die eind vorig jaar uitkwam in de Verenigde Staten en in april te zien is in de Nederlandse bioscoop, vertelt haar bijzondere levensverhaal. Actrice Rosamund Pike die Marie Colvin speelt sprak van een “hele, hele, hele goed dag”, toen deze week het vonnis van de Amerikaanse rechter bekend werd.