Vermoorde oud-topman Philips krijgt in Kenia begrafenis die hij wilde

De in Kenia vermoorde Tob Cohen (69) zal worden begraven op een joodse begraafplaats in Nairobi. Dit conform zijn laatste wil, melden ingewijden aan deze site. Het wachten is nu op de lijkschouwing en vrijgave van het lichaam.

De lijkschouwing moet uitsluitsel geven over de vraag hoe de golfmagnaat en oud-topman van Philips om het leven kwam. Zijn lichaam werd vrijdag gevonden in een lege septic tank in de tuin van zijn villa bij Nairobi.

Deze autopsie zou vandaag plaatsvinden maar is naar morgen verschoven omdat de lijkschouwer van de Keniaanse overheid zich op het laatste moment terugtrok.

Aanleiding waren verdachtmakingen aan zijn adres door de verdediging van Cohens Keniaanse weduwe. Zij zit vast op verdenking van het beramen van de moord.

Cohens weduwe stelde zelf ook een onafhankelijk patholoog aan. De nabestaanden van Cohen deden hetzelfde.

Donderdagmiddag

De joodse Cohen schreef in zijn testament dat hij een joodse begrafenis wilde in Kenia, het land waar hij ruim 30 jaar woonde. Daarmee plaatste hij zijn nabestaanden onbedoeld voor praktische problemen. Zo schrijft de joodse traditie voor dat een overledene zo snel mogelijk begraven moet worden, doorgaans na 36 uur. Onmogelijk in het geval van Cohen, wiens lichaam vrijdag werd gevonden in een septic tank in zijn tuin. Hij was vermoedelijk al twee maanden dood en zou op zaterdag 20 juli al zijn vermoord.

De joodse gemeenschap in Kenia bestaat ook slechts uit een paar honderd mensen waardoor het aantal begraafplaatsen beperkt is. Desondanks is het gelukt om een laatste rustplaats voor Cohen te vinden. Hij zal worden begraven op een joodse begraafplaats in Nairobi. De plechtigheid staat gepland voor donderdagmiddag maar dat hangt af van de lijkschouwing en vrijgave van zijn lichaam.