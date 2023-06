Veroordeelde Russische bestuurders: liever naar het front dan naar de bak

De video staat in schril contrast met een filmpje dat Vasiliëv een maand eerder plaatste en dat tot landelijke ophef leidde. Hij pocht over zijn vakantie in Mexico. In zijn hawaïshirt, met gamba’s op het bord voor hem en een paar flessen bier binnen handbereik, wenst hij zijn landgenoten olijk een gelukkig nieuwjaar.



Het schoot veel Russen in het verkeerde keelgat. Ze verweten Vasiliëv volstrekte onverschilligheid over het lot van de waarschijnlijk honderden Russische soldaten die op oudejaarsavond omkwamen bij een raketaanval van het Oekraïense leger op de Oost-Oekraïense stad Makiïvka.



Ook de gouverneur van de regio Koersk ontstak in woede en plaatsvervangend voorzitter Andrej Toertsjak van de Federatieraad, de Russische Eerste Kamer, eiste Vasiliëvs aftreden. Die gaf daaraan gehoor om vier weken later in soldatentenue op te duiken in de Donbas. Niet bekend is of de politici zich nog steeds aan het front bevinden of nog in leven zijn.