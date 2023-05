Veroordeelde verkrachter Oklahoma doodde vrouw en minderjarige meisjes en daarna zichzelf

Over het motief is niets bekend. De slachtoffers zijn volgens de sheriff allemaal door het hoofd geschoten. Volgens Amerikaanse media gaat het om McFaddens vrouw, haar drie dochters en twee vriendinnetjes van 14 en 16 jaar oud. De lichamen werden dinsdag gevonden in een zoektocht naar die twee meisjes, die het laatst zouden zijn gezien in een auto met McFadden in de buurt van de plaats Henryetta, in de regio Okmulgee County.