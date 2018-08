Veroorzakers fataal ongeval met Nederlandse auto zijn bekende criminelen

UpdateDe opgepakte bestuurder en twee passagiers van de auto met Nederlands kenteken die een fataal ongeluk veroorzaakte in het Belgische Sint-Niklaas zijn afkomstig uit de omgeving van die stad. Ook staan ze bij de politie bekend als criminelen. Het gaat om twee twintigers en een dertiger, melden Belgische media. Bij het ongeval kwam een vijfjarig meisje om het leven.

Een witte Kia reed gistermiddag nabij een Lidl-filiaal in Sint-Niklaas op het voetpad in op een vrouw en haar twee dochtertjes. De auto reed met hoge snelheid en miste een bocht. Door de aanrijding kwam een vijfjarig meisje om het leven. De vrouw en het achtjarige zusje van het overleden meisje werden met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Vlucht

Meteen nadat buurtbewoners en voorbijgangers de auto terug op de vier wielen hadden gekanteld, kropen twee van de drie inzittenden uit de auto. Een omstander hoorde één van hen de andere verwijten dat hij in een bocht zo hard het gaspedaal had ingedrukt, waarna twee van de drie inzittenden op de vlucht sloegen.Korte tijd later kon de politie alle drie de inzittenden toch inrekenen.

De drie zijn geen onbekenden van de Belgische politie en afkomstig uit de buurt van Sint-Niklaas. Dat bevestigen ook de buurtbewoners. Eén van hen is volgens Belgische media meerdere keren opgepakt en veroordeeld voor tientallen verkeersmisdrijven, rijden zonder rijbewijs, dealen van drugs, opzettelijk toebrengen van letsel en overvallen met geweld. Ook de andere twee zouden een strafblad hebben.

Ander ongeval?

Waarom het drietal uit België in hun auto met Nederlands kenteken precies op de vlucht sloegen, was gisteravond nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend wie van de drie op dat moment achter het stuur zat en hoe het drietal aan de auto kwam.

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt of de inzittenden ook in verband gebracht kunnen worden met een ander ongeval in Sint-Niklaas waarbij de mensen in de auto vluchtten, zo schrijft de Gazet van Antwerpen. Vermoedelijk waren ze op de vlucht nadat ze een fietser hadden aangereden. Daarna reed hun auto met hoge snelheid door het centrum van de stad en miste de bocht nabij de Lidl.