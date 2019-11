Verscherpte grenscontroles in Duitsland nadat uitgezette bendebaas doodleuk terugkeerde

De verscherpte grenscontroles vinden tijdelijk plaats op wegen in de buurt van overgangen. Daarnaast voert de federale politie vaker identiteitscontroles uit zonder dat er een concreet gevaar dreigt, meldt de krant Bild. Met de verscherpte controles wil minister Seehofer volgens de krant voorkomen dat ongewenste personen zoals Miri Duitsland weer binnenkomen. Wie dat probeert, wordt voortaan onmiddellijk de grens overgezet en wie ondanks een inreisverbod asiel aanvraagt, belandt meteen achter de tralies.



,,Het belangrijkste is dat de gerechtelijke procedures voortaan afgerond worden terwijl de persoon in kwestie in voorlopige hechtenis zit’’, zegt Seehofer in Bild. Dit houdt volgens de krant in dat mensen die ondanks een inreisverbod asiel aanvragen, de procedures niet langer op vrije voeten mogen afwachten en na de eindbeslissing in de gevangenis belanden of worden uitgezet. De minister noemt de zaak rond Ibrahim Miri een ‘lakmoesproef’ voor de weerbare democratie. ,,Als de rechtsstaat niet zegeviert, verliest de bevolking het vertrouwen in ons hele asielstelsel.’’