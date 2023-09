Verscheurd Libië getroffen door zware storm: meer dan 2000 doden

Daniel leidde tot overstromingen in het Noord-Afrikaanse land en heeft onder meer de steden Benghazi en Derna getroffen. De storm hield eerder al huis in Griekenland, waar ten minste vijftien doden vielen.

De slachtoffers vielen na extreme regenval en overstromingen, zegt een woordvoerder van de regering in Benghazi. Hij sprak ook over “gigantische materiële schade aan eigendommen van de overheid en burgers”. Premier Osama Hamada ging met een delegatie naar Derna om een beeld te krijgen van de situatie. Zijn oostelijke regering heeft de stad uitgeroepen tot rampgebied.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rivaliserende regeringen

Het olierijke Libië heeft twee rivaliserende regeringen. Er is ook een door de VN erkende regering die zetelt in Tripoli, in het westen van het land. Derna ligt 900 kilometer naar het oosten en heeft zo’n 100.000 inwoners. In de stad worden reddingsoperaties uitgevoerd. Daarbij zou volgens de regeringswoordvoerder het contact zijn verloren met negen militairen. In Benghazi worden vanwege het noodweer scholen gesloten voor meerdere dagen.