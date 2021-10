Vertrek Filipijnse president Duterte wekt argwaan: ‘Pensioen redt hem niet van celstraf’

,,Vandaag kondig ik mijn afscheid van de politiek aan‘’, zei Duterte (76), berucht vanwege de harde aanpak van de drugscriminaliteit in zijn land, vandaag tegen Filipijnse media. Hij baseert zijn besluit onder meer op peilingen. ,,Het overheersende gevoel onder Filipino’s is dat ik niet gekwalificeerd ben en dat het een schending van de grondwet zou zijn als ik me kandidaat zou stellen voor het vicepresidentschap.”

Volgens de grondwet is de president van de Filipijnen niet herkiesbaar. In politieke kringen werd er echter rekening mee gehouden dat Duterte vicepresident zou willen worden. Maar hij laat weten zich niet beschikbaar te stellen voor de functie van ‘tweede man’. ,,In gehoorzaamheid aan de wil van het volk, dat mij immers vele jaren geleden in het presidentschap heeft geplaatst, zeg ik nu tegen mijn landgenoten, ik zal uw wens volgen.‘’

Weg vrij voor dochter

De verrassende boodschap voedt speculaties dat Duterte de weg vrij maakt voor zijn dochter Sara Duterte-Carpio. Hij zou de politiek verlaten zodat zij zich kandidaat kan stellen voor het presidentschap.

Duterte-Carpio is nu burgemeester van Davao, de tweede stad van de Filipijnen. Zij heeft met haar vader afgesproken dat slechts één van beiden zich verkiesbaar zou stellen, zei ze eerder.

Volledig scherm Duterte met zijn dochter Sara Duterte-Carpio. © REUTERS

Politieke analisten zijn sceptisch. Ze waarschuwen dat last-minute wijzigingen nog mogelijk zijn. Dat gebeurde ook in 2015 toen Duterte te elfder ure meedeed aan de presidentsverkiezingen. Hij won toen met grote voorsprong.

Voor Duterte is het cruciaal dat de nieuwe president loyaal aan hem is. Zijn opvolger kan hem behoeden voor vervolging in eigen land voor de duizenden doden tijdens zijn niets ontziende oorlog tegen drugscriminelen, en voor vervolging door het Internationaal Strafhof (ICC).

,,Ik zou zijn aankondiging met veel korrels zout nemen‘’, zegt Carlos Conde, een Filipijnse mensenrechtendeskundige in New York tegen persbureau Reuters. ,,Maar verondersteld dat hij écht met pensioen gaat, betekent dat niet dat hij bescherming krijgt van het ICC.”

Standrechtelijke executies

Het strafhof in Den Haag wil een volwaardig onderzoek naar de drugsoorlog in de Filipijnen, omdat er na een vooronderzoek volgens het strafhof voldoende reden is om aan te nemen dat sprake is geweest van misdaden tegen de menselijkheid tijdens het presidentschap van Duterte.

De autoriteiten hebben meer dan 6100 verdachte drugscriminelen gedood sinds het aantreden van Duterte in juni 2016. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie verdachten standrechtelijk heeft geëxecuteerd, iets wat de politie ontkent.

Volledig scherm Arrestatie van een vermeende drugsdealer. © AFP

Duterte heeft zelf eerder gezegd niet mee te werken aan een onderzoek van het ICC. De Filipijnen hebben in 2018 het lidmaatschap van het strafhof opgezegd. Volgens Duterte zijn er geen buitenlanders nodig om de moorden te onderzoeken.

Opiniepeilingen

Meer dan 60 miljoen Filipino’s stemmen in mei volgend jaar voor onder meer een nieuwe president en vicepresident. In de opiniepeilingen staat Sara Duterte-Carpio bovenaan de lijst van potentiële kandidaten. Zij kunnen zich tot vrijdag registreren, maar vervanging is nog tot 15 november toegestaan.

Ook al beschuldigen zijn tegenstanders Duterte ervan autoritair en intolerant te zijn, hij blijft bij veel Filipino's populair vanwege zijn flirts met China en minachting voor de Verenigde Staten. Activisten verwachten dat zijn invloed ook na pensionering groot zal blijven.

,,Hij zal zijn politieke machine nog steeds dicteren‘’, zegt mensenrechtenadvocaat Neri Colmenares. ,,Helaas voor hem zal hij niet worden gespaard bij zijn verantwoordelijkheid. Met pensioen gaan in de politiek zal hem niet redden van een gevangenisstraf.‘’