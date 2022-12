Vertrokken diplomate VS na 3,5 jaar veroordeeld voor fataal ongeluk in Groot-Brittannië: ‘Ze is een lafaard’

De Amerikaanse diplomaat Anne Sacoolas is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden voor het doodrijden van de 19-jarige motorrijder Harry Dunn in 2019 in Groot-Brittannië. Het ongeval veroorzaakte grote ophef en zette de relatie tussen Washington en Londen onder druk. Sacoolas beriep zich na het ongeval namelijk op diplomatieke onschendbaarheid en vertrok naar haar thuisland.

Met de straf komt een einde aan een emotionele en opzienbarende zaak die bijna 3,5 jaar duurde.

Harry Dunn reed in augustus 2019 op zijn motor toen hij werd geschept door Sacoolas (toen 42). De Amerikaanse reed op dat moment in haar auto op de verkeerde weghelft. Ze was net vertrokken van de militaire basis in het Engelse graafschap Northamptonshire waar haar man werkzaam was. De tiener overleed aan zijn verwondingen. Kort na dat fatale ongeluk verliet Sacoolas het Verenigd Koninkrijk onder bescherming van haar diplomatieke onschendbaarheid.

Harry Dunn.

Het tragische ongeluk zorgde in Engeland voor grote verontwaardiging en leidde tot diplomatieke spanningen tussen de twee landen. De VS negeerde een uitleveringsverzoek van Britse justitie en de gemoederen liepen nog verder op toen de ouders van de tiener de VS bezochten om met media te praten en zo de druk op te voeren. De Britse autoriteiten vroegen om haar uitlevering, maar daar weigerde de VS aan mee te werken.

Proces via videoverbinding

Uiteindelijk kwam het wel tot een proces. Vorig jaar trof Sacoolas al een schikking met de nabestaanden van het slachtoffer. Ze werd daarna nog wel vervolgd. In oktober gaf ze toe de dood van Dunn te hebben veroorzaakt, want ze reed op de verkeerde helft van de weg.

Tijdens het hele proces weigerde de diplomatenvrouw lijfelijk aanwezig te zijn. Ook de uitspraak volgde ze vandaag per videoverbinding vanuit de VS. Haar advocaat wees op de druk die op haar werd uitgevoerd vanuit de VS. Het zou daarom zijn geweest dat ze na het ongeluk was teruggekeerd naar haar thuisland en waarom ze niet aanwezig wilde zijn tijdens het proces.

,,Mijn tragische fout leidde tot het verlies van Harry. Met die gedachte leef ik elke dag’’, zei Sacoolas in een verklaring. ,,Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Harry denk.’’

Harry's moeder Charlotte Charles reageerde na afloop van de zitting tegenover de aanwezige media. ,,Klus geklaard, belofte nagekomen.’’ Ze voegde eraan toe dat ze het verachtelijk vond dat Sacoolas niet in persoon aanwezig was in de rechtszaal en noemde de Amerikaanse een ‘grote lafaard'.

Harry Dunns moeder Charlotte Charles (tweede van links), met naast haar haar man Bruce Charles. Tim Dunn, de vader van Harry (vijfde van links) was aanwezig met zijn vrouw Tracy (naast hem).