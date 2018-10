Vervalst geboortekaartje en reis naar de Malediven: man bedriegt vrouw zes jaar lang

Slachtoffer K. verzamelde maar liefst twintig vervalste documenten van de bank, van werkgevers, reisbureaus, politie en gemeentebestuur. Zelfs de bestelbon voor de huwelijksreis naar Six Senses Laamu op de Malediven was een vervalsing.



Meester-leugenaar Yves P. is inmiddels in behandeling bij een psychiater. Hij gaf in de rechtszaal toe dat hij alle documenten had vervalst. ,,Toen ik K. in 2011 leerde kennen, leefde ik van een erfenis van 200.000 euro van mijn grootmoeder. Wij kwamen niets te kort. Later kon ik de rekeningen niet meer betalen, maar ik durfde K. niet vertellen dat ik geen werk had, nooit afgestudeerd was en geen enkele vorm van inkomen had. Toen ben ik begonnen met het vervalsen van documenten."



Een half jaar later perste Yves P. ook zijn eigen moeder af en hij mishandelde haar. De rechter vond alle vervalsingen bewezen. Yves P. heeft een blanco strafblad en kwam er daarom van af met een werkstraf van 100 uur. Zijn vriendin K. krijgt een schadevergoeding van 1.000 euro. Die schadevergoeding kan verder oplopen als er schadeclaims volgen voor het afgelaste huwelijk of de nietig verklaarde aankoop van de villa in Kapellen.