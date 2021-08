Verzet tegen taliban houdt stand in onneembare vallei

Torpekai (48) moet toekijken hoe ‘haar’ Afghanis­tan naar de afgrond gaat: ‘Ik doe geen oog meer dicht’

19 augustus Het had een haar gescheeld, of Torpekai Sabawun (48) had nu niet op de bank in Soest, maar bij haar familie in moederland Afghanistan gezeten. Eerste berichten over de oprukkende Taliban voorkwamen de reis, die gezien haar verleden in het door oorlog verscheurde land heel goed haar laatste had kunnen worden. Maar opgelucht? Dat is ze allerminst. ,,Ik doe geen oog dicht.”