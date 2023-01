Verzoek tot wapenstilstand op 7 januari toont wanhoop van Moskou

Drugsoor­log gaat ondanks opgepakte Nederlan­ders door: opnieuw ontplof­fing bij Antwerpse woning

Bij een woning in het Antwerpse district Berchem in België is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een explosief afgegaan. Dat gebeurde in de Deken De Winterstraat, bevestigt de politie. In de straat zijn de afgelopen maanden diverse malen aanslagen gepleegd waarvoor al zeker vier Nederlanders zijn opgepakt.

