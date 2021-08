Veteranen zien Afghanistan in handen Taliban vallen: ‘Toch is het niet voor niets geweest’

Destijds hadden ze beiden de rang van kapitein. Nu zijn ze majoors. Schotmeijer is plaatsvervangend commandant van de 41ste Afdeling Artillerie en Ragbourn stafofficier genie bij de 43ste Gemechaniseerde Brigade.



In februari 2013 kon De Twentsche Courant Tubantia ze kort via de telefoon spreken toen ze in Kunduz waren, een missie gericht op het opleiden van Afghanen tot lid van de militaire politie, die voor stabiliteit moest zorgen in het land waar de Taliban waren teruggedreven. Het ministerie van Defensie zorgde destijds voor de foto.



In het interview zei Schotmeijer: „We proberen zaken over te dragen. Ik hoop dat we iets achterlaten waar de lokale agenten in de toekomst wat aan hebben”. Ragbourn vertelde over zijn drive: „Ik wil mezelf inzetten voor de bevolking van Afghanistan, zodat ook de kinderen hier een betere toekomst tegemoet gaan”.