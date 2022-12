Via een betaalverzoek op Twitter kunnen nu 25 generatoren naar Oekraïne: ‘Overweldigend’

Van het ingezamelde geld in combinatie met financiering van Oekraïne Zending zijn 25 generatoren gekocht. Vrijdag vertrekken twee, misschien zelfs drie bussen richting het oosten. De eerste middelen worden afgegeven in Rivne, een stad in het noordwesten van Oekraïne. ,,Een deel zal daar gebruikt worden, een deel gaat naar Kiev en een aggregaat op zonnepanelen gaat naar een ziekenhuis in Charkov. Dat was hun wens.”



Een dag later rijden de Nederlanders richting de grens met Hongarije waar ze de middelen afgeven bij verschillende kerkgemeenten. Vanuit daar worden de generatoren, powerbanks en dekens verspreid. ,,Het belangrijkste is dat de spullen op de juiste plek terechtkomen. Ik ben blij dat we iets kunnen betekenen.”