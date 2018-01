Vibrerende broek vertelt je wanneer je te laat bent

Het is misschien even wennen dat je spijkerbroek ineens kan gaan trillen, maar volgens de Franse start-up Spinali Design is het ideaal om een burn-out te voorkomen. Als het aan de designer ligt lopen we straks allemaal in een trilbroek die ons met signalen de weg wijst, wakker houdt of vertelt dat we moeten opschieten.

Het innovatieve kledingstuk wordt morgen gepresenteerd op de Amerikaanse techbeurs CES in Las Vegas en is verkrijgbaar in hotpants en als lange broek, voorlopig alleen voor vrouwen. De broek met twee sensoren (eentje links en eentje rechts) is via bluetooth verbonden met je telefoon.

Door trilsensoren aan de linker- of rechterkant wijst de broek je via gps de weg naar je volgende afspraak. Ook kunnen ouders via de broek in de gaten houden waar hun kinderen zich bevinden, als zij de broek dragen. De mate waarin de broek vibreert, kan naar eigen voorkeur worden aangepast. Daarbij kan je de broek koppelen aan je agenda, zodat hij je een seintje geeft als je bijvoorbeeld bijna te laat bent voor een afspraak.

Broek tegen burn-out

Het bedrijf gaat ook in op de meerwaarde die de broek heeft ten opzichte van de mobiele telefoon. Volgens Spinali zorgt dat constante geloer op onze telefoon ervoor dat we massaal in een burn-out terechtkomen. De broek, die je bijvoorbeeld de weg kan wijzen zonder dat je je telefoon in je hand hoeft te houden, moet dit voorkomen. ,,Je kunt relaxen, maar bent wel bereikbaar", klinkt het.

De batterijen in de broek zijn uitgerust met een speciale 'sleep modus'. Als je de broek niet aanhebt, of als-ie in contact komt met water in de wasmachine, zetten de batterijen zichzelf uit. Als je de broek één keer per week aanhebt, zou hij minstens vier jaar mee moeten gaan, claimt het bedrijf.