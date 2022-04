Vier boten zinken voor kust Tunesië, zeker twaalf doden en tien vermisten

Macron bezorgd over plan Le Pen om hoofddoek­jes te verbieden: ‘Risico op burgeroor­log’

Emmanuel Macron en Marine Le Pen hebben woensdagavond voor het eerst tijdens deze campagne de degens gekruist tijdens het grote verkiezingsdebat. De sfeer was af en toe gespannen, maar het is maar de vraag of de kandidaten onbesliste kiezers hebben kunnen overtuigen.

21 april