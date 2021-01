Vier doden bij bestorming Capitool, ruim 50 arrestaties

Doodgescho­ten vrouw Capitool was Trump-fan uit San Diego: ‘Haar man kwam erachter op tv’

6:32 De vrouw die in het Capitool is neergeschoten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om Ashli Babbitt, een Trump-aanhanger en fervent tegenstander van het coronabeleid. Ze was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te steunen, weten diverse Amerikaanse media. Beelden van het schietincident in het Capitool circuleren op internet.