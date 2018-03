Vier doden bij gijzeling in veteranenhuis VS

VR-bril op en gáán! Dubai heeft ook 's wereld grootste speelhal

9 maart Het oliestaatje Dubai denkt niet klein. Groot, groter, grootst is het credo. Het emiraat herbergt daarom ’s werelds hoogste gebouw, ’s werelds grootste door mensenhanden gemaakte haven en nu ook ’s werelds grootste virtual reality-speelhal. Wat is er mooier dan, terwijl pa en ma lekker shoppen, een beetje zombies knallen in VR?