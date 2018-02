Vier doden na schietpartij tijdens Russisch festival

Man vermoorde Britse politica weg na beschuldiging seksueel wangedrag

15:41 Brendan Cox, de weduwnaar van in 2016 vermoorde Britse parlementariër Jo Cox, heeft zijn functie neergelegd bij twee liefdadigheidsinstellingen na een nieuwe beschuldiging aan zijn adres van seksueel wangedrag. Hij stapt op bij More in Common en de Jo Cox Foundation, omdat zijn werk 'een stuk moeilijker' is geworden.