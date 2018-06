Vier dollar schadevergoeding voor nabestaanden: 'Black lives don't matter?'

De nabestaanden van Gregory Hill Jr., die in 2014 door de politie in Florida werd doodgeschoten, zijn diep teleurgesteld en gekwetst. In totaal ontvangen zij vier dollar aan schadevergoeding voor de begrafeniskosten en emotionele schade die zij geleden hebben door de schietpartij, besloot een jury tijdens de rechtszaak.

De advocaat die de familie vertegenwoordigt, John Philips, noemt het besluit om vier dollar aan de familie te geven bizar en vraagt zich af waarom de jury één dollar schadevergoeding toe zou kennen voor een begrafenis die 11.000 dollar kostte. Ook de overige drie dollar, één dollar per kind voor hun geleden emotionele schade, begrijpt hij niet.

Het bedrag is dusdanig laag dat de jury net zo goed geen schadevergoeding had kunnen toekennen. De jury bestond uit 1 zwarte man en 7 witte mannen volgens de advocaat. ,,Black lives don't matter, is het signaal dat ze nu geven".

Geluidsoverlast

In 2014 kwamen twee agenten, Christopher Newman en Edward Lopez, naar het huis van Hill, nadat zij een klacht hadden ontvangen over geluidsoverlast. Hill opende de garagedeur gedeeltelijk en sloot deze ook gelijk weer. De agenten reageerden door vier keer te schieten. Hill werd drie keer geraakt, waaronder in het hoofd. Hij overleed ter plekke.

Volledig scherm Gregory Hill jr. met zijn verloofde en drie kinderen, Gregory III, Destiny en Aryanna. © Familiefoto Er werd geen aanklacht ingediend tegen Newman, die vier keer schoot, aangezien hij claimde dat Hill gewapend was. De agenten hadden nog niet door dat Hill al overleden was en maakten ook nog gebruik van traangas, wat ze door verschillende ramen naar binnen gooiden. Hierdoor werd het huis dusdanig beschadigd ,dat het nu onbewoonbaar is. Bij het binnengaan van de woning vonden de agenten Hill levenloos aan, met een pistool in zijn achterzak en niet in zijn hand.

Philips zegt dat hij meerdere problemen heeft met de conclusie dat Hill gewapend was. Zo vertelden de agenten steeds een ander verhaal, werd er geen bloed op het pistool aangetroffen wat zou betekenen dat het wapen de hele tijd in zijn zak moet hebben gezeten en werden de vier schoten binnen 1,2 seconden gelost. Hill overleed direct en had geen tijd om het pistool in zijn achterzak te stoppen.