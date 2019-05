Vier gegijzelden bevrijd bij Franse reddingsoperatie, twee soldaten omgekomen

DNA verdachte moord Julie naast onopgelos­te zaken gelegd

14:38 Met een nieuw, gedetailleerd DNA-profiel van de 39-jarige Steve B., die bekentenissen heeft afgelegd in de moordzaak van de Belgische studente Julie Van Espen, wil de Belgische justitie onderzoeken of hij mogelijk betrokken is bij onopgeloste verkrachtingen of moorden.