Vier gewonden door steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Nadere bijzonderheden over de steekpartij zijn nog niet bekend, behalve dat een onbekende plots een aantal mensen aanviel met een mes of machete. De politie meldt dat twee van de slachtoffers in kritieke toestand verkeren. Een ingewijde zegt dat ook een verdacht pakketje is aangetroffen. Daarom is de omgeving afgezet. Twee bronnen bevestigen dat ook een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes.