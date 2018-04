Vier klimmers omgekomen in Alpen na vrieskou, vijf in kritieke toestand

20-jarige Nederlan­der overlijdt in Bangkok na val van balkon

17:19 Een jonge Nederlandse man is in Thailand overleden na een val van een balkon van een appartementencomplex in Bangkok. De 20-jarige student aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven was meegegaan naar het appartement van een 37-jarige bewoner van de stad, schrijven lokale media. Die melden ook dat de politie vooralsnog geen sporen van een misdrijf heeft gevonden.