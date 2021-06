Vier maanden cel voor Fransman die Macron sloeg

De man die dinsdag de Franse president Emmanuel Macron een klap in het gezicht gaf is veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan veertien voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Valence vanmiddag bepaald.

De 28-jarige Damien Tarel gaf de klap tijdens de zitting toe. ,,Toen ik zijn vriendelijke, bedriegende blik zag, werd ik woedend. Het was een impulsieve reactie. Het geweld verraste mijzelf ook.’’

Het Franse Openbaar Ministerie eiste even voor de uitspraak van de rechter nog anderhalf jaar cel tegen de 28-jarige Damien Tarel. Hij werd vervolgd voor de mishandeling van een ambtenaar, waar een maximale straf van drie jaar cel en een boete van 45.000 euro op staat. Om die boete werd niet gevraagd door het Openbaar Ministerie.

De rechter gaf Tarel naast zijn celstraf ook de verplichting mee om de komende twee jaar een baan te hebben of een opleiding te volgen. Ook moet hij psychologische hulp nemen. Het is hem verder verboden om gedurende vijf jaar wapens te bezitten of een openbaar ambt uit te oefenen. Ook mag hij drie jaar lang niet stemmen.

Klap in gezicht

Tarel zit vast sinds hij de klap uitdeelde in Tain-l’Hermitage, een kleine gemeente in de Drôme, ten zuiden van Lyon. De man stond met een aantal andere mensen achter een dranghek en sloeg Macron toen de politicus hem en de menigte groette. Voor de klap uitte hij kritiek op Macrons beleid.

Volgens de openbaar aanklager is de actie van Tarel ‘absoluut onacceptabel’ en ‘een daad van opzettelijk geweld’. Tarel verklaarde in de rechtbank dat hij enkele dagen voor Macrons bezoek overwoog een ei of slagroomtaart naar de president te gooien. Hij zei ook dat de president staat ‘voor het verval van Frankrijk’. De man heeft geen banden met politieke of militante groeperingen.

Hij blijkt idolaat te zijn van het land Japan, vechtsporten en manga. In de laatste twee jaar zou hij geen baan hebben gehad, melden lokale media, maar wel drie verenigingen hebben opgericht: een bordspelclub, een vereniging over middeleeuwse historische krijgskunsten, waarbij hij lesgaf aan volwassenen en kinderen, en een Japanse vereniging.

Tweede verdachte

Behalve Tarel werd ook een tweede verdachte opgepakt, Arthur C. Deze man wordt niet vervolgd voor het incident met Macron, maar wel voor illegaal wapenbezit. In het onderzoek werden bij hem thuis onder andere wapens en een kopie van Adolf Hitlers Mein Kampf gevonden.

Tijdens de zitting zei Damien Tarel dat hij het was, die Mein Kampf aan zijn vriend had gegeven. ,,Hij is gepassioneerd door de Tweede Wereldoorlog.” Op Tarels telefoon werd ook een foto van hem gevonden met zijn haar opzij gekamd en een snor als die van Hitler. ,,Een grap’’, aldus de Fransman, ,,vooral voor mijn linkse vrienden.’’

Geen aangifte Macron

Het incident in Tain-l’Hermitage is veroordeeld door alle politieke partijen in Frankrijk. Premier Jean Castex noemde het een belediging voor de democratie.

Macron sprak dinsdag zelf van een losstaand incident en zei dat geweld en haat een bedreiging vormen voor de democratie. Vandaag werd ook duidelijk dat de president geen aangifte deed tegen de man die na het incident gelijk werd aangehouden: ,,Ik denk dat ik het recht zijn gang moet laten gaan.” Macron noemde de daad ‘dwaas en gewelddadig’, maar wees liever op het ‘optimisme in het land', nu er steeds meer coronamaatregelen worden versoepeld.

