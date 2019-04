Vier mensen doodgeschoten in straal van vijf kilometer in Canada, slachtoffers kenden elkaar

Video LIVE | Drie gewonden bij inferno No­tre-Da­me, geldschie­ters beloven miljoenen voor wederop­bouw

10:15 De brand in de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame is onder controle. De structuur van het historische pand is gered van de totale vernietiging. Van over de hele wereld komen steunbetuigingen, donateurs beloven miljoenen voor de wederopbouw. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.