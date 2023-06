Vier mensen nog in het ziekenhuis na fataal achtbaanongeluk in Stockholm

Nog vier mensen liggen in het ziekenhuis na een ongeval met een achtbaan in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het gaat volgens de regio Stockholm enkel om volwassenen. Twee van hen hebben zware maar niet levensbedreigende verwondingen, de anderen zijn lichtgewond.

Meerdere personen vielen zondag uit een karretje van een achtbaan in het attractiepark Gröna Lund. Ook kwamen mensen in het karretje vast te zitten. Bij het incident viel één dode. Negen kinderen en volwassenen werden opgenomen in het ziekenhuis.

De achtbaan in kwestie komt uit 1988, de karretjes bereiken snelheden tot 90 kilometer per uur. De baan is 800 meter lang en het hoogste punt is op 30 meter. Volgens Gröna Lund, dat vanwege het ongeval minstens een week dicht blijft, wordt de veiligheid van alle attracties dagelijks gecontroleerd en vinden er regelmatig inspecties plaats.

Onderzoek

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. Een commissie die zich over ernstige ongevallen in Zweden buigt, is maandag een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen van zondag. Het doel is om een eerste indruk te krijgen van wat er is misgegaan, wat de basis kan vormen voor verder onderzoek.

Volledig scherm Manager van het park Annika Troselius (links) en de CEO van Gröna Lund Jan Eriksson houden een persconferentie in een hotel na het fatale ongeluk in een van de attracties van het park. © AP