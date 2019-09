Vier mensen omgekomen nadat auto voetpad op rijdt in centrum Berlijn

Het incident deed zich voor in Mitte, een wijk in het hart van de Duitse hoofdstad. Het is nog onduidelijk of het gaat om een opzettelijke daad, maar alles wijst op een verkeersongeluk, verklaart een politiewoordvoerder. De bestuurder is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Zo is niet duidelijk of de slachtoffers uit de auto zijn geslingerd, of voorbijgangers waren. Uit de eerste bevindingen blijkt dat er verschillende mensen in de wagen zaten, maar het is nog onduidelijk hoeveel precies. De Porsche crashte tussen twee gebouwen in.